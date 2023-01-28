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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 28 يناير 2023 : عرض زواج

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

مواليد برج الميزان يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالموضة والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يتركون رغباتهم في الإنفاق تحصل على أفضل ما لديهم.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 28 يناير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 28 يناير 2023

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على أهدافك الصحية والوظيفية واتخاذ بعض الخطوات الرئيسية، تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد يكون اليوم مزدحمًا للغاية وقد يكون لديك ضيوف في المنزل، قد يخطط البعض للتنزه مع الأطفال والزوج، من الضروري إجراء بعض التغييرات الغذائية لتعزيز وتحسين قوة المناعة لديك، قد تجد صعوبة في إكمال مهامك المعلقة وقد يجعلك تشعر بالقلق في العمل، قد تكون في وضع مالي جيد وتستثمر في الصناديق المشتركة اليوم. 

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

قد يتخلى البعض عن الوجبات السريعة وينضمون إلى نظام لياقة للسيطرة على مشاكل الوزن، يجب أن تتناول مكملات صحية أو الكثير من الفيتامينات لتحافظ على صحتك.

برج الميزان اليوم مهنيا

قد تجعلك ردود الفعل السلبية من كبار السن تشعر بالإحباط وخيبة الأمل، قد تسبب لك سياسات العمل التافهة ضغوطًا نفسية، حاول التركيز على العمل وتجنب الانتباه لما يقوله الآخرون عن قدراتك.

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد يساعد شخص قريب منك في العثور على شخص لبدء علاقة معه، قد يطلب منك شخص ما الزواج منه.

توقعات برج الميزان في شهر يناير 2023

تحصل على فوائد مالية ضخمة من استثماراتك السابقة في العقارات، قد لا تفهم السبب الحقيقي للأفعال المحيرة لشريكك وهذا الموقف قد يضعك في مزاج سيء. 

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