حب وفلوس .. خبيرة فلك تزف بشرى لجميع الأبراج

قالت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك، إن الزهرة كوكب الحب والجمال والحظ الأصغر يدخل برج الحوت ولمدة 25 يوما والانتهاء من دورتها حول الأرض السنوية حتى تبدأ دورة جديدة في فبراير.

وتابعت خبيرة علم الفلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «أن الزهرة كوكب الحظ والمال والحب ودخولها بيت شرفها بيحمل حظوظ عاطفية ومادية لبرج الحوت والسرطان والعقرب وللعذراء والثور والميزان وباقي الأبراج بالتفاوت حسب وجود بيت الحوت في خريطتكم».

وأضافت، «الزهرة في الحوت هتكون في زاوية سعيدة مع بلوتو بتديلكم فرصة اخيرة للصلح ولاصلاح العلاقات اللي نهيتوها بشكل مؤذي او بارد خاصة ان الحوت بيت كارمي جدا وهو بيت مناسب للزهرة بيرجع مشاعرنا لحالتها الطبيعة بعد 4 شهور من برودة العلاقات وتسطيحها رغم ان هتلاحظوا ان المحبة هتكون بالتصرفات والتلميحات اكتر م بالكلام لانها في بيت عميق حبتين ودايما حبه من النوع الصامت لكنه صادق وقوي».

كما أوضحت رحاب منيعم، «شهر مناسب لشراء الدهب والعقارات والاراضي و للاستثمار وبداية المشاريع الجديدة وتحديدا العقارات وتجارة الحبوب والاستيراد والتصدير بس برضه نخلي بالنا من المبالغة في التوقعات او أننا نرمي كل فلوسنا في حاجة واحدة والمصاريف الزايدة لان هيكون عندكم رغبة في الصرف بزيادة ».

وتابعت، «رغم ان الزهرة في بيت شرفها لكن هتكون في زاوية سيئة مع المريخ وبالتالي نخلينا حريصيين اوي في عمليات التجميل تحديدا اللي المريخ ضعيف في خرائطهم الفلكية لكنه مناسب لكل اجراءات العناية بالشعر والبشرة بعيد عن الجراحة».

واكدت انه شهر مناسب لسداد الديون والمطالبة بحقوقكم ومستحقاتكم، وللبدايات العاطفية والمبادرات والصلح بين المتخاصمين.

وتابعت أن الزهرة في برج الحوت فرصة أخيرة لقفل صفحات الماضي بشكل لطيف وتحديدا قبل ما يحل زحل في مارس ضيف على برج الحوت مدة سنتين ونصف، فرص للتحسن المالي والعاطفي.