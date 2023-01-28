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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الثمن يزيح موضوع عائلي من صدارة منصة شاهد في مصر

الثمن
الثمن

تمكن مسلسل الثمن من تصدر  قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip

حيث احتل مسلسل الثمن المركز الاول من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الاعلى مشاهدة فى مصر ، وأزاح مسلسل موضوع عائلي من هذا المركز .

ويعتبر مسلسل الثمن هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، والذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي. ويقوم نيقولا معوض بشخصية كرم.

ويُشارك في بطولة مسلسل الثمن كل من باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.

 

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”:

 

إما "موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

 

الثمن مصر محمد شاهين باسل الخياط منصة شاهد vip ماجد الكدواني منصة شاهد

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