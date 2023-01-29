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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار مخفضة تصل لـ 30%

محافظ الدقهلية يفتتح معارض أهلا رمضان في منية النصر ودكرنس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معارض أهلا رمضان بمدينة منية النصر ومدينة دكرنس.

تستهدف المعارض توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتشمل المعارض كافة أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة والسلع الرمضانية منها زيوت الطعام والسكر والأرز والسمن والشاي والعسل والتمور والمكسرات والمشروبات واللحوم والجبن بكافة أنواعها بالإضافة الي المنظفات وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطنين

وأوضح مختار أن معارض "أهلا رمضان" توفر المواد الغذائية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30%، مضيفا أن المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق مع قطاع التموين والغرفة التجارية وجهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد "مختار" ضرورة تنفيذ الحملات التموينية المكثفة يومياً للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتفقد "المحافظ "المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعارض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبه الاسعار لهم، ووجه "مختار "بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعارض.

وفي هذا السياق كان محافظ الدقهلية قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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الدقهلية الخضروات والفاكهة المعارض الحملات التموينية وكيل وزارة التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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