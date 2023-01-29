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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: استقالة لجنة الانضباط عرت المشهد الرياضي

حتحوت
حتحوت

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وكتب هاني حتحوت: "استقالة لجنة الانضباط عرت المشهد الرياضي، لأن اللجنة التي مهمتها أن تصدر قرارات ضد المتجاوزين استقالت بسبب التجاوز في حقها".

شهدت الساعات الأخيرة اتصالًا مكثفًا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات.

وتقدم المستشار محمد عبده صالح باستقالته بعد ساعات من هجوم لاذع تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط لاستدعاء الأخير للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من النادي الأهلى.

إعلامي هاني حتحوت لجنة الانضباط الرياضي أخبار الرياضة اتحاد الكرة التواصل الاجتماعي الزمالك هاني حتحوت

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