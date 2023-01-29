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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقائق.. اقضي على اسمرار البشرة بالتقشير الطبيعي

وصفة طبيعية للتقشير
وصفة طبيعية للتقشير

تعاني أغلب السيدات من مشكلة اسمرار الوجه وبالأخص الأماكن المعرضة للشمس، ويبحثن عن أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج اسمرار البشرة دون إلحاق الضرر بها، إليك تجربة هذه الوصفة للتخلص من هذه المشكلة نهائيا. 

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وصفة سحرية لتبييض البشرة

 بالقهوة والحليب في يومين فقط دون إحضار أي مستحضرات تجميل

مكونات الوصفة


ربع كوب من القهوة
2 ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة التحضير :

 

نخلط القهوة والحليب الطازج جيداً.

نمزج الخليط حتى يصبح متماسكاً.

نغسل الوجه بالماء الدافئ لفتح المسام قبل وضع القناع.

نبدأ بوضع الخليط على الوجه والرقبة ثم الاسترخاء والانتظار لمدة 20 دقيقة، ونزيله بعد الانتهاء.

يجب التكرار مرتين أسبوعياً وستحصلين على بشرة أكثر بياضاً ونضارة.

تقشير نضارة البشرة طريقة التحضير كونا الماء الدافئ الوصفات الطبيعية تبييض البشرة ​​​​​​​health

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