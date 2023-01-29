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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا

صدى البلد

إذا كنتي من محبي الكيك يمكن تتعلمي طريقة عمل الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا. 
المكونات:
3 بيضات 

فانيليا – ملعقة صغيرة

سكر – كوب وربع

زيت نباتي – ثلاثة أرباع كوب

دقيق – كوب وثلاثة أرباع كوب

بيكنج باودر – ملعقة كبيرة

زبدة – ملعقة كبيرة

كاكاو – ربع كوب

طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي البيض، السكر والفانيليا. اخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تمتزج.
2- زيدي الزيت واخفقي حتى يمتزج الخليط.
3- ضيفي الدقيق والبايكنغ باودر. اخفقي حتى يتجانس الخليط. يمكنك استخدام أحد بدائل البيكنج باودر بالكيك.
4- في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. أسكبي نصف خليط الكيك.
5- ضيفي الكاكاو على النصف الثاني من خليط الكيك. اخفقي حتى تحصلي على خليط كيك بالشيكولاته.
6- أسكبي خليط الكيك بالشيكولاتة فوق مزيج بالفانيليا. مرري سكين في المزيج حتى يمتزج اللونين مع بعضهما البعض قليلاً.
7- أدخلي القالب الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر على الوجه.

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