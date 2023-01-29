إذا كنتي من محبي الكيك يمكن تتعلمي طريقة عمل الكيك نصف شيكولاتة ونصف فانيليا.

المكونات:

3 بيضات

فانيليا – ملعقة صغيرة

سكر – كوب وربع

زيت نباتي – ثلاثة أرباع كوب

دقيق – كوب وثلاثة أرباع كوب

بيكنج باودر – ملعقة كبيرة

زبدة – ملعقة كبيرة

كاكاو – ربع كوب

طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي البيض، السكر والفانيليا. اخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تمتزج.

2- زيدي الزيت واخفقي حتى يمتزج الخليط.

3- ضيفي الدقيق والبايكنغ باودر. اخفقي حتى يتجانس الخليط. يمكنك استخدام أحد بدائل البيكنج باودر بالكيك.

4- في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. أسكبي نصف خليط الكيك.

5- ضيفي الكاكاو على النصف الثاني من خليط الكيك. اخفقي حتى تحصلي على خليط كيك بالشيكولاته.

6- أسكبي خليط الكيك بالشيكولاتة فوق مزيج بالفانيليا. مرري سكين في المزيج حتى يمتزج اللونين مع بعضهما البعض قليلاً.

7- أدخلي القالب الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر على الوجه.