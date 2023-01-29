تقام اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، ولعل أبرزها مباراة ليفربول ماما برايتون في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي ولقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة
كأس الاتحاد الإنجليزي
برايتون vs ليفربول – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ستوك سيتي vs ستيفيناج – الساعة 4 عصرا
ريكسهام vs شيفيلد يونايتد – الساعة 6:30 مساء
الدوري الإسباني
بلد الوليد vs فالنسيا – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1
أوساسونا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1
سيلتا فيجو vs أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد vs ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
ميلان vs ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس vs مونزا – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
لاتسيو vs فيورنتينا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي vs روما – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
شالكه 04 vs كولن – الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن vs بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء
الدوري الفرنسي
نيس vs ليل – الساعة 2 ظهرا
أوكسير vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا
كليرمون فوت 63 vs نانت – الساعة 4 عصرا
ستراسبورج vs تولوز – الساعة 4 عصرا
ستاد بريست 29 vs أنجيه – الساعة 4 عصرا
اجاكسيو vs ليون – الساعة 6 مساء
باريس سان جيرمان vs ستاد ريمس – الساعة 9:45 مساء
الدوري المصري
إنبي vs سموحة – الساعة 2:45 عصرا - قناة ON Time Sports
الزمالك vs فيوتشر – الساعة 7 مساء - قناة ON Time Sports
بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا – الساعة 7 مساء - قناة ON Time Sports
كأس السوبر السعودي
الفيحاء vs الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD