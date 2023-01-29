تقام اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، ولعل أبرزها مباراة ليفربول ماما برايتون في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي ولقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

كأس الاتحاد الإنجليزي

برايتون vs ليفربول – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ستوك سيتي vs ستيفيناج – الساعة 4 عصرا

ريكسهام vs شيفيلد يونايتد – الساعة 6:30 مساء

الدوري الإسباني

بلد الوليد vs فالنسيا – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو vs أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 1





الدوري الإيطالي

ميلان vs ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs مونزا – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو vs فيورنتينا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي vs روما – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

شالكه 04 vs كولن – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن vs بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء

الدوري الفرنسي

نيس vs ليل – الساعة 2 ظهرا

أوكسير vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا

كليرمون فوت 63 vs نانت – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج vs تولوز – الساعة 4 عصرا

ستاد بريست 29 vs أنجيه – الساعة 4 عصرا

اجاكسيو vs ليون – الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان vs ستاد ريمس – الساعة 9:45 مساء





الدوري المصري



إنبي vs سموحة – الساعة 2:45 عصرا - قناة ON Time Sports

الزمالك vs فيوتشر – الساعة 7 مساء - قناة ON Time Sports

بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا – الساعة 7 مساء - قناة ON Time Sports

كأس السوبر السعودي

الفيحاء vs الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD