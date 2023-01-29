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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، ولعل أبرزها مباراة ليفربول ماما برايتون في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي ولقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

 

كأس الاتحاد الإنجليزي 
برايتون vs   ليفربول – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

ستوك سيتي vs ستيفيناج – الساعة 4 عصرا      

ريكسهام vs شيفيلد يونايتد – الساعة 6:30 مساء

 

الدوري الإسباني 
بلد الوليد vs فالنسيا – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1  

أوساسونا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1          

سيلتا فيجو vs أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 1  


 

الدوري الإيطالي
ميلان vs ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1          

يوفنتوس vs مونزا – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو vs فيورنتينا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي vs روما – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1  

 

الدوري الألماني  
شالكه 04   vs كولن – الساعة 4:30 عصرا              

باير ليفركوزن vs بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء        

 

الدوري الفرنسي  
نيس  vs ليل – الساعة 2 ظهرا                

أوكسير vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا            

كليرمون فوت 63 vs نانت – الساعة 4 عصرا                    

ستراسبورج  vs تولوز – الساعة 4 عصرا                        

ستاد بريست 29  vs أنجيه – الساعة 4 عصرا                    

اجاكسيو vs ليون – الساعة 6 مساء        

باريس سان جيرمان vs  ستاد ريمس – الساعة 9:45 مساء


 

الدوري المصري
 

خالد الغندور يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع القندوسي وحديثه مع شيكابالا

تشكيل الزمالك وفيوتشر المتوقع لمباراة اليوم في الدوري

إنبي  vs سموحة – الساعة 2:45 عصرا - قناة ON Time Sports

الزمالك vs   فيوتشر – الساعة 7 مساء - قناة ON Time Sports    

بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا – الساعة 7 مساء - قناة ON Time Sports

 

كأس السوبر السعودي 
الفيحاء vs الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD

 

سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا ليفربول الزمالك

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