التعليم تنفي تغيير نظام توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل 2023

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار منشور مجهول المصدر يؤكد صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بتغيير توزيع الدرجات لطلاب صفوف النقل بشكل أدى إلى انخفاض مجاميع طلاب صفوف النقل في امتحانات نصف العام 2023.

من جانبه.. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد عدم صحة المنشور المتداول على السوشيال ميديا ، بشأن تغيير طريقة توزيع واحتساب درجات امتحانات صفوف النقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن توزيع الدرجات بالنسبة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي يتضمن درجات أعمال السنة مضافا إليها درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يهيب بأولياء الأمور والطلاب أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة.

وعلى جانب آخر .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أجزاء محذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد في تصريح خاص لصدى البلد أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن كتب الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني بشكلها الجديد بعد اجراء التعديلات اللازمة التي وجه بها الدكتور رضا حجازي.

وكان قد انتشر منشورا على فيس بوك نصه كالتالي : فيه طلاب محتارين هما ناقصين كتير ليه في اولى وتانية اعدادي علشان نظام التصحيح اتغير ، بقى اللي ناقص درجة واحدة بس في الورقة في النتيجة يبقى ناقص 3 درجات واللي يتلخبط لا قدر الله وينقص 3 درجات في الورقة ينقص 10 درجات في النتيجة

وأصدر ائتلاف نبني بلدنا تعليم ولادنا بيانا اعلاميا ، قال خلاله : شكوى وردت الينا من اولياء الامور الذين عبروا عن استياءهم من تغيير نظام توزيع الدرجات فجأة لطلاب صفوف النقل بدون اى مقدمات ، مما جعل تقسيمة الدرجات تتغير ففي اللغة العربية أصبح الخطأ بـ ٣ درجات ، والرياضيات الخطأ بـ ٧ درجات ، فنرجو من المسئولين إعادة النظر في هذا القرار مما لحق بالطلاب بالاحباط وأولياء الامور.