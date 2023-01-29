بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

كشف أحمد حسن نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أزمة جديدة تضرب النادي الأهلي.

ونشر الصقر عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: “الاتحاد السكندري لم يفاوض لويس ميكيسوني”.

ويواجه الأهلي أزمة لتواجد 6 أجانب في قائمة الفريق ويجب عليه أن يطيح بأي لاعب اجنبي داخل صفوف الفريق.

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، توصله لاتفاق مع الأهلي، بشأن انتقال أحمد القندوسي للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميا.. أحمد القندوسي ينضم إلى الأهلي

وكتب وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري”.

وأضافت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري، “ تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق و تتمنى له التوفيق في مشواره الكروي”.

وكان القندوسي قريبا من الانتقال لصفوف الزمالك الغريم التقليدي للأهلي، إلا أن الصفقة لن تكتمل، لينتقل اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر..