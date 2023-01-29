قرار جديد من البنك الأهلي بشأن شهادات الـ 25%..تفاصيل

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، آخر موعد لشراء الشهادات ذات فائدة الـ 25 %.

الشهادات الجديدة بالبنوك

وأكد يحيي أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "ًصالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" آخر موعد لشراء الشهادات ذات فائدة الـ 25% هو 31 يناير الجاري وهو آخر موعد لإتاحة الشهادات للعملاء في فروع البنك الأهلي.

حصيلة الشهادات في البنك الأهلي

وأشار يحيي أبو الفتوح، إلي أن حصيلة الشهادات في البنك الأهلي بلغت 285 مليار جنيه، مؤكدا أن 50 % من قيمة هذه الشهادات في البنك الأهلي نتيجة استعادة تحويلات داخلية أو من البنوك الأخرى أو تعديل للعملة الأجنبية

واختتم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي،:"قرار غلق الشهادات في هذا التوقيت جاء بعدما حققت أهدافها التي طرحت من أجلها.

وتستأنف البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد؛ عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بمنح إجازة للجهاز المصرفي المحلي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية، بعد أن تم تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضي بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة.



بحسب قرار البنك المركزي المصري والذي تضمن منح الجهاز المصرفي المصري سواء البنوك الحكومية أو الخاصة بصورتيها العربية والأجنبية؛ والتي تضمنت 3 أيام إجازة منذ الخميس وحتي الأحد، بما في ذلك يومي السبت والجمعة من كل أسبوع كعطلة دورية.



ويبدأ العمل في البنوك المصرية في الثامنة صباحا وحتي الرابعة مساء بالنسبة لفروع البنوك والإدارات العليا، و الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بالنسبة للفروع البنكية ومعاملات العملاء سواء الأفراد أو الشركات.