عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاملين خنقا داخل بيارة صرف صحي في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي عاملان مصرعهما، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضهما للاختناق داخل بيارة صرف صحي خلال عملهما بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ونقلت جثتيهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

محافظة بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات إسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف يفيد بمصرع عاملان تعرضا للاختناق داخل بيارة صرف صحي خلال عملهما بقرية بهبشين دائرة مركز ناصر، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
 

رئيس جامعة بني سويف: نعمل من خلال فريق عمل متكامل لخدمة المرضى

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

 

استقبل طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي؛ المصاب «جابر.س.ج»، و «إسلام.م.إ» جثتين هامدتين جرى إيداعهما داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن.

بني سويف صرف صحي محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف جامعة بنى سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف: نعمل من خلال فريق عمل متكامل لخدمة المرضى

جامعة بني سويف الأهلية تنظم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة

محافظ بني سويف يتابع مع وكيل التعليم أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق مبادرة أطفال علماء لمستقبل أفضل بجامعة بني سويف

نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات توصيل خدمة الصرف لمشروعات حياة كريمة

محافظ بني سويف يتفقد منافذ وزارة الزراعة المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

رئيس جامعة بني سويف يفتتح المبنى الجديد لشعب اللغات والبرامج

ترشيحاتنا

مواصفاته لا مثيل لها.. سعر ومواصفات إنفينيكس زيرو ألترا في الامارات

غرامة وليس مستحقات.. إتحاد الكرة يرد على مدرب المنتخب المصري السابق

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

اعتراف صادم من سيناتور بالكونجرس الأمريكي بشأن الدولار

سوريا.. تدمير 6 شاحنات قادمة من العراق جراء غارات جوية

المدير الفني لـ الزمالك يوضح سر استبعاد فتوح وحقيقة رحيل أمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاج بالكورتيزون صعب جدا.. معلومات صادمة عن مرض سالي عبد السلام

بعد التوب الشفاف..5 صور وضعت سارة سلامة فى مازق والجمهور: كفاية حلاوة

وصلت للزبادي..بلوجر تفجر مفأجاة عن منتج شهير وعلاقته بالهواء..ما القصة؟

ببودرة السيراميك .. منتج جديد متداول فى الأسواق

فيديو

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

تفاصيل إيقاف التعامل مع مرتضى منصور وموقف كيروش وكلاتنبرج .. بيان اتحاد الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ