نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة

ترأس بلال حبش نائب المحافظ، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة، التي شكلها المحافظ، ضمن الإعداد والتجهيز لإعداد التقرير الطوعي المحلي للمحافظة الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حضر الاجتماع كل من علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ومسؤولو التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتفتيش بديوان والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.



ناقش نائب المحافظ ، بعض الإجراءات والخطوات اللازمة لإعداد التقرير الطوعي، من خلال استمارة استبيان لاستطلاع مدى جاهزية المحافظة لإعداد التقرير وكيفية استيفاء البيانات المطلوبة بها وتقديمها لوزارة التخطيط خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لضمان استمرار مواكبة بيئة الاستثمار بالمحافظة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة بما ينعكس على تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم بأهمية وضع خطة عمل واضحة للإنجاز وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، حتى تكون المحافظة جاذبة للاستثمار واستغلال الميزات النسبية له فى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واللوجستيات، فضلاً عن السعى لدمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط الاستراتيجية والمحلية، موجها بقيام كل عضو من أعضاء اللجنة بتقديم البيانات اللازمة لاستيفاء عناصر استمارة الاستبيان لتقديمها فى موعدها المحدد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.