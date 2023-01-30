مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز، حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.



وسيتم بدء الدورة التدريبية خلال إجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد .



وكشف المركز انه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عن طريق الضغط هنا.

جدير بالذكر انه استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور أبو بكر صار سفير فوق العادة لجمهورية السنغال لدي جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، ومن الجانب السنغالي حبيب صار مستشار ثان ورئيس إدارة شئون الطلاب الدارسين في الدول العربية، هدير غانم المستشار الإعلامي، مومي جوب مستشار ثاني.

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون والتعريف بالمنح الكاملة والمدعمة من جامعة حلوان للجانب السنغالي في كافة المجالات بالإضافة إلى تقديم التدريب وفق المجالات المطلوبة وتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين، وتوفير تدريب بكليات الجامعة.