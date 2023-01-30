عكس كل الافتراءات.. معرض الكتاب يحقق رقما قياسيا 800 ألف زائر خلال 4 أيام| فيديو

أكد إسلام بيومي مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن معرض الكتاب حقق نجاحا رائعا، والإقبال الجماهيري كان كبيرا، وغير متوقع وجاء عكس كل الافتراءات التي كانت قبل بداية المعرض، بأنه لن ينجح والزوار لن يأتوا، ولكن لم تحدث أبدا أن هناك معرض كتاب فشل بمصر، لأن المراهنة دائما على الشعب المصري تكون رابحة، وأن كل الإدعاءات بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الورق حدث عكسها.



وأوضح إسلام بيومي من خلال تصريحات له عبر برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن عدد الزوار تخطى 131 ألف في يوم واحد، وأننا قاربنا نحو 800 ألف زائر خلال 4 أيام، وهذا أمر كان غير متوقع، متابعا أن المعرض في مكانه الجديد أصبح أكثر تنظيما، وأكثر رقي، وهذا المكان يليق بسمعة مصر، معلقا "بشكر القوات المسلحة على بنائهم لهذا الصرح العظيم".



وقال إسلام بيومي أن الأماكن مكيفة، وهناك سهولة بالدخول، موجها الشكر للشباب المتطوعين على مساعدتهم للزوار وتوجيههم لأماكن الكتب، مشيرا إلى أن دور النشر العربية والأجنبية كانت أكثر من العام الماضي، وهناك حوالي 340 دار نشر عربي وأجنبي، وهذا كان مفاجئ لنا وسط كل الإدعاءات بفشل هذه الدورة.