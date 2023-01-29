رئيس دار المعارف: الاقبال على معرض الكتاب فاق التوقعات

أعرب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف للنشرعن سعادته بالاقبال الكبير الذي يشهده معرض الكتاب الدولي في دورته رقم 54 قائلاً : معرض الكتاب خلف كافة التوقعات حتى توقعاتنا كدور نشر والجميع كان يظن ان يشهد حالة ركود في في ظل الظروف الاقتصادية.



أضاف “سعيد عبدة” خلال مداخلته ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، حققنا نجاحاتً لم يحققها من قبل وارقام المبيعات مضاعفة وعملنا مبادرة تقسيط للكتاب بدون فوائد على مدار عام بلا فوائد عبر بنك مصر، بالاضافة إلى أن هناك خصومات تصل لـ30% لذوي الهمم على جميع إصدارات معرض القاهرة الدولى للكتاب".



وانطلق المعرض بمشاركة أكثر من 1000 ناشر مصري وعربي وأجنبي، جاءوا من 53 دولة وسط 500 فعالية في 7قاعات امتلأت عن آخرها بالكتب.