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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستو: دعم جماهير الأهلي أكبر حافز لمواصلة الإنجازات

صدى البلد

أبدي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فخره الشديد بالتواجد مع أبناء الرداء الأحمر في نسخة كأس العالم للأندية الحالية بالمغرب.

 

وأضاف الضاوي: «سعيد جدا بروح اللاعبين في الفريق، الجميع التف حولي منذ الانضمام للأهلي ويحاولون مساعدتي للدخول في الأجواء سريعًا، وهذا ما حدث».

 

واستكمل: «بدأت التعود على الأجواء في مصر وفي الفريق منذ وصولي، وسعيد باللعب للنادي الأهلي جدا، وأتمنى أن يكون لي دور في مسيرة الفريق الناجحة».

 

وأضاف الضاوي: «نتطلع لإنجاز جديد بقميص الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب. نسعى لمواصلة المسيرة المليئة بالبطولات منذ أكثر من ١٠٠ سنة. فهذا الكيان يتنفس بالبطولات».

 

وأتم الصاوي حديثه: «جماهير الأهلي تدعمني في كل مكان بالقاهرة، وأقل رد لهذا الترحيب الذي ألقاه منذ وصولي هو السعي دائمًا لتقديم أفضل ما لديَّ، لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره الكبيرة والوفية».

 

وعن لقب كريستو: «هذا اللقب يلازمني منذ الطفولة وقبل اللعب بصفوف النجم الساحلي، أطلقته عليَّ أسرتي وأصدقائي في الطفولة، ويتعلق بلعبي كرة القدم وأنا في طفولتي، وسعيد باستمرار اللقب على لسان جماهير الأهلي حتى الآن».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

 

محمد الضاوي كريستو النادي الأهلي كأس العالم للاندية مونديال الأندية أوكلاند سيتي

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