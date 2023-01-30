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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إرادة الله تنقذ طالبة بعد تناولها حبة غلال لخلافات اسرية ..القصة الكاملة

حبوب الغلال
حبوب الغلال

صدق رسول الله حين أوصى بالنساء خيرا ودعانا للإحسان لهن ولحسن معاملتهن وقال صلى الله عليه وسلم "استوصوا بالنساء خيرا" صدق رسول الله صل الله عليه وسلم..

 لم تتحمل الطالبة التى لم تتجاوزالعشرين من عمرها الخلافات الأسرية ، التى أصابتها بحالة نفسية سيئة ،فقررت انهاء حياتها وعدم الاستمرار في هذه الحياة بدلا من مواجهتها ولكن الله أنقذها.

اقدمت طالبة فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج على  التخلص من حياتها بتناولها قرصا لحفظ الغلال ،نتيجة لعدم قدرتها على تحمل الخلافات الأسرية مع شقيقها .

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تفاصيل الواقعة

في حالة اعياء شديدة دخلت طالبة لم تتجاوز العشرين عاما ، الى المستشفى المركزى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ،حيث دخلت المستشفى في حالة إعياء شديدة وقيء مُستمر؛ إثر إصابتها بتسمم حاد، عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال، بقصد إنهاء حياتها.

وتم اجراء الاسعافات الاولية لها و تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

 

 التحقيقات والمعاينة

و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، تفيد بوصول فتاة تدعى أفراح. ب. أ- 19 عامًا- طالبة- وتقيم بدائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديدة، على اثر تناول قرص لحفظ الغلال بقصد انهاء حياتها . 

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقها قال :انه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل، تناولت قرصًا لحفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة! بسبب خلافات أسرية؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

 

وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

استوصوا بالنساء خيرا الخلافات الأسرية انهاء حياتها سوهاج

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