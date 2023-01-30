المصريين الأحرار ينظم ملتقى التوظيف ربع السنوي .. 11 فبراير

يعقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، ملتقى التوظيف ربع السنوي، يوم السبت الموافق ١١ فبراير الحالي، وذلك بمقر الحزب الرئيسي، على أن تبدأ الفعاليات الخامسة عصرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ومتابعة الدكتورة هبة تراضي واصل الأمين العام، وإشراف وتنظيم لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا.

ويشارك في فعاليات الملتقى عدد ضخم من كبرى الشركات الخاصة في غالبية المجالات لتوفير فرص عمل مجانا للشباب في القطاعات المختلفة تناسب الجميع من الحاصلين علي المؤهلات العليا والمتوسطة والطلاب وأيضا غير الحاصلين على مؤهل.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات، للحد من البطالة، ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل، وينظم الحزب الملتقيات الوظيفية بصورة ربع سنوية ويرحب بحضور الشركات بتنسيق مسبق لترتيب فاعليات المؤتمر والخروج بأفضل نتائج.