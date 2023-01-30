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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"استخدموا العسل بدل السكر".. كيف وقف الشعب مع الدولة في أزماتها.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

روى الإعلامي أحمد موسى، كواليس خطاب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عن استطاعة مصر الاستغناء عن الواردات الأمريكية من السلع؛ في وقت حدثت فيه أزمة بين القاهرة وواشنطن.

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وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»: «قال الزعيم جمال عبد الناصر في أحد خطاباته للشعب لو أنا بشرب 5 مرات شاي أخليهم 3، وتحمل الشعب المصري في وقت صعب، وأنا من الناس اللي حضرت هذا الوقت، وحرب 1973 ونصر أكتوبر».

وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، تعقيبًا على حديث الرئيس عبد الناصر: «كان مفيش صابون في البلد؛ كان بيتعمل صابون لونه أسود، وكان قمع السكر وزنه 2 كيلو؛ كان فيه وقت من الأوقات الناس لا تملك السكر؛ وكان المواطنين يحلون الشاي بالعسل الأسود».

محاولة هدم الدولة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يروي هذه الواقعة للتذكرة بما تحمله الشعب المصري من أجل الدولة؛ حتى خاض حرب 1973 التي انتصر فيها، مضيفًا: «بعض الأصوات الهاربة لمواطنين، يُفتّرض أنهم مصريين، ولا يعلمون شيء عن مصر سوى اسمها، يتعرضون للدولة ليل نهار، ويقومون بقلب الحقائق؛ من أجل محاولة هدم الدولة».

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