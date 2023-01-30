الخارجية: تقارب كبير في المواقف المصرية والأمريكية تجاه الأوضاع بالمنطقة

أكد السفير احمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية الامريكي إلى مصر تأتي في إطار جولة لـ بلينكن بالمنطقة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية .

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" وجود مصر كأول محطة في الزيارة لها دلالة كبيرة خاصة في ظل ظروف المنطقة والتوتر المتزايد في الأراضي الفلسطينية ".

وتابع أحمد أبو زيد :" الزيارة بدأت بلقاء هام مع الرئيس السيسي ثم مباحثات بين بلينكن ووزير الخارجية سامح شكري ".

وتابع أحمد أبو زيد :" هناك تقارب كبير في المواقف المصرية والأمريكية تجاه الأوضاع بالمنطقة وكيفية التعامل مع الأزمات ".

وأكمل أحمد أبو زيد :" حرص شديد من مصر وأمريكا على تعزيز العلاقة الاستراتيجية وتم التعبير عن هذا الامر كما تم التأكيد على الدعم الامريكي لمصر ".

ولفت أحمد أبو زيد :" تم التطرق للحديث عن المفوضية الاقتصادية المشتركة بين مصر وأمريكا والتي يتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2023".