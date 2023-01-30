عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية: تقارب كبير في المواقف المصرية والأمريكية تجاه الأوضاع بالمنطقة

سامح شكري
سامح شكري

أكد السفير احمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن  زيارة وزير الخارجية  الامريكي إلى مصر تأتي في إطار جولة لـ بلينكن بالمنطقة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية .

 

الخارجية: بلينكن عبر عن تقدير أمريكا لإنجازات مصر في العديد من الملفات

جمال عبد الجواد: القضية الفلسطينية أهم محاور جولة وزير الخارجية الأمريكي

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  وجود مصر كأول محطة في الزيارة لها دلالة كبيرة خاصة في ظل ظروف المنطقة والتوتر المتزايد في الأراضي الفلسطينية ".

 

 وتابع أحمد أبو زيد :"  الزيارة بدأت  بلقاء هام مع الرئيس السيسي ثم مباحثات بين بلينكن ووزير الخارجية سامح شكري ".

 

 وتابع أحمد أبو زيد :"  هناك تقارب كبير في المواقف المصرية والأمريكية تجاه الأوضاع  بالمنطقة وكيفية التعامل مع الأزمات ".

 

وأكمل أحمد أبو زيد :"  حرص شديد من مصر وأمريكا على تعزيز العلاقة الاستراتيجية وتم التعبير عن هذا الامر كما تم  التأكيد على  الدعم  الامريكي لمصر ".

 

ولفت أحمد أبو زيد :"  تم التطرق للحديث عن المفوضية  الاقتصادية المشتركة بين مصر وأمريكا والتي يتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2023".

الخارجية مصر أمريكا بلينكن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

"هات بعضك وتعالى".. رد فعل الرئيس الراحل مبارك على طلب أمريكا.. فيديو

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

المادة 6 .. ننشر بنود عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا مهما في خفض التوترات بالأراضي الفلسطينية..فيديو

الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا جوهريا في خفض التصعيد بالأراضي المحتلة

لماذا يجب صلاة المغرب في رجب؟.. 7 أسباب تجعلك تندم لفواتها

تُفقد البشرية إنسانيتها| “حكماء المسلمين” يفند شبهات اللادينيين والملحدين بمعرض الكتاب

السن أم الكعب العالي؟!.. شاهد| رد فعل عارضة أزياء شهيرة بعد سقوطها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في المحافظات .. اعرف نتيجتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها رمزية.. 3 أجنحة تحقق الأكثر إقبالا في معرض الكتاب

منها الأسماك.. 5 أطعمة تحمي من الزكام

التخفيف من أعراض القولون العصبي أبرزها.. اللبن الرائب يعالج هذه الأمراض

علامات تكشف نقص فيتامين ب 12| خلي بالك

فيديو

انخفاض تدريجي في أسعار السلع بالأسواق قريبا

جريمة داخل حضانة.. حقن طفلة بعقار مجهول

ماذا رأت.. طبيبة بريطانية تكشف رؤيتها للجنة عند احتضارها/ فيديو جراف

أزمة تواجه الجوزاء ومفاجأة تنتظر الحمل والثور.. توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ