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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس عربي يدعو لتغيير مناهج التعليم من الابتدائي للجامعة ..ما القصة

صدى البلد

دعا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، إلى تغيير المناهج الدراسية في المراحل كافة ابتداء من التعليم الإبتدائي لغاية الجامعي بما يتماشى مع متغيرات العصر.

وبحسب وسائل إعلام عراقية ذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية اليوم، أن رشيد التقى ، في قصر بغداد، وفداً من العلماء والمبدعين والمخترعين في مختلف الاختصاصات.

وخلال اللقاء نقل البيان عن الرئيس العراقي قوله، إن الحكومات الشمولية كانت سبباً في تراجع مستوى التعليم في البلد، ويجب بذل الجهود الحثيثة من أجل الارتقاء به ووضع خطط مدروسة لتغيير المناهج الدراسية لكل المراحل وبما يتماشى مع متغيرات العصر، مؤكدا ضرورة تبني برامج وخطط عصرية تساعد في إعداد جيل واع متعلم يستطيع خدمة بلده في العديد من المجالات.

وأوضح، أن للعراق تاريخاً علمياً حافلاً منذ زمن حمورابي وبيت الحكمة خير شاهد على ذلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات والكفاءات والمواهب يعملون في الاختصاصات العلمية والإنسانية يجب دعمهم من قبل مؤسسات الدولة والوزارات ذات العلاقة بكل ما هو ممكن للاستفادة من خبراتهم وبما يمهد الطريق أمامهم للإنتاج والاكتشاف.

كما أكد رشيد على ضرورة تكريم المبدعين في المجالات المختلفة والنهوض بواقع الكفاءات والنخب العراقية واستثمار طاقاتهم وخبراتهم من أجل خير البلاد وازدهارها.

وجرى، خلال اللقاء أيضا تبادل للآراء حول المرحلة المقبلة والحاجة إلى تشكيل هيئة تجمع المبدعين وتعمل على رعايتهم وتبني أبحاثهم وتدعم شريحة الشباب الموهوبين وتستثمر أفكارهم ومقترحاتهم وتطورها للنهوض بالواقع الصناعي والزراعي وباقي المجالات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، وفقا للبيان.

وبهذا الصدد أعرب رشيد عن استعداد رئاسة الجمهورية للمساعدة في هذا الشأن.

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رئيس الجمهورية العراقية العراق عبد اللطيف جمال رشيد تغيير المناهج الدراسية التعليم الابتدائي

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