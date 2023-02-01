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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أمراض جلدية: الجزام قد يكون له مضاعفات شديدة منها فقد البصر

الجزام
الجزام

أكدت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، أن هناك أعراض لمرض الجزام، منها نزيف الأنف، وفقد في الإحساس للإطراف في القدم واليد، ويؤدي إلى الإصابات المتكررة وحدوث تقرحات بالقدم.

 

وقالت إيمان سند، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يمكن حدوث بقع دائرية، بالإضافة إلى أن درجة الإحساس في المنطقة المصابة في الجسم بالجزام، تفقد حاسيتها.

 

وتابعت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، أن الإصابة بالجزام لها عنصر جيني، مؤكدا أن المولود قد يكون لديه استعداد للإصابة بالجزام، نتيجة جينات المرض.

 

الاختلاط بأي شخص مصاب بالجزام

وأشارت إيمان سند إلى أن الجزام قد يكون له مضاعفات شديدة منها فقد البصر، لذا لا بد أن نحتاط في الاختلاط بأي شخص مصاب بالجزام.

الأمراض الجلدية نزيف الانف الجزام تقرحات بالقدم فقد البصر

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