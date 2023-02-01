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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. إنقاذ شخص علق في بئر لمدة يوم| صور

إنقاذ شخص علق في
إنقاذ شخص علق في بئر لمدة يوم

نجحت السلطات في المغرب، أمس الثلاثاء في إخراج شخص من قاع بئر علق به من مساء الاثنين، في دوار أيت إزم نواحي إقليم اشتوكة آيت باها.

وحسب صحيفة “هبريس”، رجحت مصادر محلية أن يكون المعني وهو في الأربعينات، يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه قصد البئر في غفلة من أسرته ما دفعها إلى تبليغ السلطات المحلية والدركية.

واستنفرت الواقعة سلطات قيادة وادي الصفا وأعوانها وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بيوكرى، ومصالح الوقاية المدنية والقوات المساعدة، التي حلت منذ ليلة الاثنين بالمكان، حيث نفذت عدة محاولات لإخراج الرجل.

وبعد مجهودات، تم إنقاذ الأربعيني من موت محقق، إذ تم إخراجه ونقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكري، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة.

المغرب قاع بئر بئر حادث اضطرابات نفسية

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