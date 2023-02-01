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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة أمريكية للفطور.. طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو  

طريقة عمل توست البيض
طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو

تعتبر طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو من الوصفات البسيطة والصحية، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل على الإفطار.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو، وهي من الوصفات الأمريكية ، والتني يمكن تحضيرها في أقل من 15 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص.
 

طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو

 

طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو


مقادير طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو :
2 حبة أفوكادو متوسطة مزال منها النواة ومقطعة مكعبات
عصير ½ حبة ليمون حامض
ملح وفلفل حسب المذاق
4 شرائح توست
1 حبة طماطم متوسطة مقطعة شرائح رقيقة
1 فلفل حلو مقطع شرائح رقيقة
1-2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
4 بيض كبير
2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم


طريقة عمل توست البيض المقلي بالأفوكادو  :
- نضع مكعبات الأفوكادو في وعاء متوسط، ونهرس المكعبات جيداً مع عصير الليمون، الملح والفلفل حسب الرغبة. 
- نقسم الأفوكادو المهروس على شرائح التوست، ونزع فوقه شرائح الطماطم والفلفل، ونترك التوست يرتاح للحظة.
- لعمل البيض المقلي: نقوم بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة على نار متوسطة أو عالية.
- نكسر بيضتين في المقلاة ثم نرش بالملح والفلفل، ونترك البيض يطهى دون تقليبه أو فصل البياض عن الصفار. 
- نزيل البيض برفق من المقلاة باستخدام سباتولا وننقلها إلى صحن، ونكرر الخطوة مع البيضتين المتبقيتين.
- نضع البيض المقلي برفق فوق كل شريحة توست، ونرش البقدونس المفروم على الوجه ونقدم البيض المقلي بالأفوكادو .

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