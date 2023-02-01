الزمالك يجهز أحمد فتوح لمواجهة فاركو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أسامة نبيه المدير الفني لفريق الزمالك يسعى لتجهيز أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لمباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز بعد غيابه عن المباريات في الفترة الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة أسامة نبيه جلسات نفسية مع أحمد فتوح لاعب الأبيض من أجل دعمه ومساندته عقب أزمة المنشطات، التي غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وتابع:"يعاني أحمد فتوح من أزمة نفسية صعبة بعد الهجوم الذي تعرض له من بعض جماهير الدوري المصري بعد أزمة المنشطات، وتعرضه للتنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف:"سيعقد أسامة نبيه جلسات مكثفة مع اللاعب لتحفيزه فنيا والرفع من روحه المعنوية بعد استبعاده فى الفترة الماضية، لتجهيزه لمباراة فاركو المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل في الدوري".