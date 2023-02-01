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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت رعاية قرينة الرئيس .. تعرف على جائزة الدولة للمبدع الصغير

جائزة الدولة للمبدع
جائزة الدولة للمبدع الصغير

قال الدكتور هشام عزمي، الامين العام للمجلس الأعلي للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير هي جائزة متميزة أطلقتها مصر العام قبل الماضي، لأنها الأولي من نوعها فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أنها المرة الأولي التي تخصص فيها الدولة المصرية جائزة تحمل إسمها للأطفال فى الفئات العمرية من 5 إلى 18 عام.

وأضاف عزمي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن تلك الجائزة لها قيمة كبيرة وتضاف إلى هذا الجيل الجديد نوع من الأمل، موضحا أن هناك اهتمام من الدولة بموهبة تلك الفئة وإبداعتهم.

وتابع أن هذا العام جاء متميزا فى هذه الجائزة بعدة نواحي، سواء من حيث الأرقام أو طريقة التقديم أو المحافظات، وكلها ملامح إيجابية جدا ومؤشرات على أن تلك الجائزة تحقق المرجو منها.

الدكتور هشام عزمي جائزة الدولة للمبدع الصغير جائزة الدولة جائزة متميزة صباح الخير يا مصر

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