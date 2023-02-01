نصف أطفال مدارس إنجلترا يتعرضون للمواد الإباحية.. دراسة تنصح الآباء بالتحدث مع أبنائهم

كشفت دراسة جديدة لمفوض الأطفال في إنجلترا، أن الأطفال يتعرضون للمواد الإباحية أثناء وجودهم في المدرسة الابتدائية ، وبينما يفضل معظم الآباء التظاهر بعدم حدوث ذلك، بدلاً من ذلك ، قد يكون من المفيد جدًا للوالدين إجراء محادثة صريحة مع الأطفال حول الإباحية في وقت مبكر خاصة وأن بعض الأطفال يشاهدون أحيانا مواقع للإباحية عبر الأنترنت .

وفقا لما نشره موقع هيلثي في الاستطلاع الذي شمل 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا ، قال 38 ٪ إنهم عثروا على محتوى إباحي عن غير قصد ، وقال ربعهم إن هذا حدث لأول مرة قبل سنوات المراهقة، وبحلول سن 13 عامًا ، قال نصف الذين شملهم الاستطلاع بالضبط إنهم شاهدوا محتوى إباحيًا.

هل يجب على الآباء القلق بشأن ذلك؟



تقول لوسي بيريسفورد ، المذيع والمعالج النفسي الممارس ، إن هناك مشكلتان رئيسيتان مع الأطفال والمراهقين الذين يشاهدون المواد الإباحية .

وتضيف: أولاً ، يمكن أن يعرقل بشكل خطير إحساسك بما هو جنس طبيعي، المواد الإباحية تطبيع الأنشطة أو المعتقدات البعيدة عن معظم الجنس الطبيعي، ولأن بعض الصور في الإباحية تتم مشاهدتها في سن مبكر جدًا في النمو الجنسي للطفل ، فقد تخيفهم ، وتجعلهم يخافون من الجنس ، أو قد تبقيهم عالقين في مرحلة النمو التي يتم عرضها بعد ذلك في مرحلة البلوغ مما يعني أن تكافح من أجل تطوير علاقات محترمة أو مُرضية ، أو تكافح من أجل الإثارة بسبب النشاط الجنسي "الطبيعي".

كيف أتحدث مع طفلي عن الإباحية ؟



من الواضح أنك تريدي إبقاء أي محادثة حول هذا الموضوع مناسبة للعمر و "ما هو العمر المناسب؟" ربما يكون شيئًا للآباء للحكم على أساس كل حالة على حدة تقول لوسي إن إحدى أفضل الطرق للتعامل مع الموضوع - والتي من المحتمل أن يجدوها محرجة هي إجراء محادثة عندما تكوني بمفردك مع طفلك.

وتضيف أن القيام بشيء ما جنبًا إلى جنب يمكن أن يساعد ، "مثل الجلوس في السيارة أثناء القيادة ، أو غسل الملابس" أعلمي أن بصفتك أحد الوالدين ، فإن الحفاظ على سلامة طفلك جزء من دورك ، ولكن أيضًا لإعداده ليصبح بالغًا" .

وتنصح لوسي بيريسفورد قائلة: اتخذي من طفلك وعد بالالتزام بأنه من السهل العثور على المواد الإباحية ، ولكن مشاهدتها قد تكون ضارة وغير واقعية، وتحدثي مع طفلك أن هذه الأشياء مثيرة فهى أعددت لهذا النوع من الإثارة ولكنها مجرد خيال مثل مشاهدة فيلم الأبطال الخارقين هو خيال ، لكن أغلب من يشاهدونه يعتقدون أن لديهم قوى خاصة ولكن فى الواقع هذا ليس صحيح وكل ما يدور به من أحداث خيال .