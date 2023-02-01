تفشي متحور جديد لكورونا في مصر | أعراضه غير متوقعة

منذ قرابة 3سنوات ظهر فيروس كورونا و بدأ يجتاح العالم يوما بعد يوم .. قلق و توتر في كل صباح جديد ليس بسبب انتشار ذلك الفيروس ولكن بسبب المتحورات التي تبعته والتي أصبحت تشكل رعب بشكل أكبر قد لا تكون مميتة في بعض الأحيان و لكنها سريعة الانتشار و العدوى و هو ما يخيف الأطباء و المعنيين بالصحة حول العالم فإن المتحور الجديد هو "اكس بي بي 1"، الذي وصل إلى مصر كلها، وبدأت تظهر إصاباته ... و في تغطيتنا الان سنستعرض أبرز التفاصيل الخاصة بذلك الفيروس و رد وزارة الصحة على تزايد أعداد المصابين به حول العالم

في بداية حديثنا لابد أن نذكر تحذير الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة، من انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في مصر، موضحا أن المتحور الجديد هو "اكس بي بي 1"، الذي وصل إلى مصر كلها، وبدأت تظهر إصاباته، ولكن رغم انتشاره إلا أنه أقل في حدته من المتحورات السابقة.

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