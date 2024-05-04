لاستغلال كافيتريات ومطاعم وشواطئ|محافظة الإسكندرية تطرح عددًا من المناقصات والمزايدات

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن طرح العمليات عدد من المناقصات والمزايدات.

وتتضمن المناقصات والمزايدات ما يلي:

جلسة يوم الثلاثاء 14/5/2024

1 .عملية تنفيذ أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك في مناقصة عامة ذات المظروفين الفني والمالي.

_قيمة التأمين مبلغ ٣٥٠ جنيهاً.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ ٢٩٩ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 15/5/2024

2. المزايدة العلنية العامة لاستغلال مطعم وكافيتريا السلسلة بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 3 ملايين جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 5 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الخميس16/5/2024

3. المزايدة العلنية لاستغلال مطعم وكافيتريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 3 ملايين جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 5 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأحد 19/5/2024

4. المزايدة العلنية العامة لاستغلال مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 2 مليون جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأثنين 20/5/2024

5. المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ شهر العسل العام بنطاق حي العجمي.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ ٢٩٩ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الاثنين 20/5/2024

6. المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ شط إسكندرية الغربي خدمة بنطاق حي العجمي.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 20 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الثلاثاء 21/5/2024

7. المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ جليم العام بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الثلاثاء 21/5/2024

8. المزايدة العلنية العامة لاستغلال المساحة الشاطئية بطول 150 متراً- بالكيلو ٥,٣٤ بنطاق برج العرب.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 15 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيهاً، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 22/5/2024

9. المزايدة العلنية العامة لاستغلال مبالة محطة الرمل بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 100 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

جلسة يوم الأربعاء 22/5/2024

10. المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ كرير الشرقي خدمة بنطاق حي العجمي.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 20 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

تليفون وفاكس/ 03423414

*يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات

وذلك على النحو التالي:

*بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة ١٠ % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة على حدة.

*بالنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة ٥ % من قيمة العملية.

يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية