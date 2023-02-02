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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.. تفاصيل

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط،  في بيان صادر عنها اليوم،  حرص وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للأداء الرياضي - الإدارة العامة للموهبة الرياضية ) علي انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.

 وجاء في البيان أن هناك  لجنة مكونة من كل من الآتي  محمد زكريا مندوب وزارة الشباب والرياضة، جون محفوظ مندوب وزارة الشباب والرياضة، أحمد صدقي مدير المشروع بالمحافظة بمتابعة ميدانية لمراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمرحلة ( الناشئين ) لرياضة المصارعة بمركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية" بهدف إعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.  

 وأضاف البيان ، أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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