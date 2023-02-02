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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصة بدأت بحلم غريب.. كيف استقبل والدا الطفل ياسين معاناته بـ متلازمة داون؟.. فيديو

الطفل ياسين مع والده
الطفل ياسين مع والده ووالدته

كشف والد الطفل ياسين أحد أبطال قادرون باختلاف والمصاب “بمتلازمة داون”، أنه كنت مثل أي اب أتمنى ان يكون لدي أبن نعمة من الله، مشيرا إلى أن زوجتي عندما كانت حامل في ياسين، أكدت الطبيبة أن هناك مشكلة في حمل زوجتي، وطرحت بعض الأسئلة منها اذا كنا أقارب أو أن اي شخص من العائلة لديه مرض وراثي أم لا.

 

وقال والد الطفل ياسين، خلال تقديمه برنامج "ساعة زمن"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مايا الشربيني"، أن زوجتي بدأت في الشعور بوضع غير طبيعي اثناء حملها، خاصة بعد تزايد التعب عليها.

 

وتؤكد والدة الطفلة أن الحمل في ياسين ابني كان مختلف عن ابنتي، وكنت أشعر بتعب كبير، وشكلي كان متغير، وكان لدي احساس بان الحمل غير طبيعي.

 

 سيكون به عيب

وأشارت والدة الطفل ياسين، إلى أنه كنت دائما أحلم بان الطفل يديه بها عوج وكان لدي شعور بأن الطفل سيكون به عيب".

الطفل ياسين قادرون باختلاف متلازمة داون مايا الشربيني ساعة زمن

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