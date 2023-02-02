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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بث مباشر.. حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي لـ أنا لـ حبيبي

كريم فهمي
كريم فهمي

يحتفل أبطال فيلم “أنا لحبيبي” بالعرض الخاص للعمل الرومانسي في إحدى مولات ٦ أكتوبر وسط الجمهور ووسائل الإعلام.

وحضر العرض الخاص كل من الفنان كريم فهمي وهاني عادل وعلي ربيع ونجوم كرة القدم حسام غالي ومحمد فضل.

واصطحب الفنان كريم فهمي ممثل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معه على السجادة الحمراء العرض للعرض الخاص وأشاد بموهبته أمام الكاميرات.

موقف إنساني لكريم فهمي في العرض الخاص لفيلم أنا لحبيبي | فيديو

أبطال فيلم أنا لحبيبي يحتفلون بالعرض الخاص في 6 أكتوبر ‎

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فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه  حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها. 


ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد، وقال الفنان كريم فهمي في منشور له عبر انستجرام:" بعد تعب أعصاب أزمة منتصف العمر، هتتفرجوا على فيلم أنا لحبيبي، أوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق وهادي يا رب يعجبكوا".

 

كريم فهمي هاني عادل العرض الخاص محمد فضل حسام غالي هادي الباجوري

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