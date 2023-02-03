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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع البلطي وانخفاض البوري.. أسعار الأسماك فى مصر اليوم الجمعة

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

ارتفعت أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم  ..وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 48جنيها  بارتفاع 4 جنيها ،سعر سمك بلطي نمرة "2" 45جنيه بزيادة 6 جنيها ، بلغ سمك بلطي اسوانى 45جنيه  .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطي للكيلو ما بين 30 الى 170جنبه .

وانخفض سعر سمك البوري 1 بقيمة 5 جنيها فى الكيلو الواحد مسجلا 80 جنيها ،  مقارنة 75جنيها بمتوسط سعره على مدار الأسبوع الماضي ،وارتفع سمك بوري2 من 40 الى 60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 60 و 100جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها


 

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 102جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70جنيه .
 

تراوح سعر سمك كيلو سمك موسي من 160 الى 270جنيها .

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البلطى وصل 60 جنيها| متي تنخفض أسعار الأسماك بالأسواق؟.. الزراعة تجيب

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أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 2 فبراير 2023

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 60 جنيها ،سجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 42 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 52 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 220جنيها ، كابوريا من 22 الى 82جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 
 

تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 370إلى 470 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 260 الى 360جنيها.

تراوحت  أسعار الجمبري 2 مابين 170 الى 270جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 70 الى 160جنيها.
 

يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.
 

الاسماك سمك بوري سمك بلطى سوق العبور جنيه

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