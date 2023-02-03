ارتفاع البلطي وانخفاض البوري.. أسعار الأسماك فى مصر اليوم الجمعة

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

ارتفعت أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم ..وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 48جنيها بارتفاع 4 جنيها ،سعر سمك بلطي نمرة "2" 45جنيه بزيادة 6 جنيها ، بلغ سمك بلطي اسوانى 45جنيه .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطي للكيلو ما بين 30 الى 170جنبه .

وانخفض سعر سمك البوري 1 بقيمة 5 جنيها فى الكيلو الواحد مسجلا 80 جنيها ، مقارنة 75جنيها بمتوسط سعره على مدار الأسبوع الماضي ،وارتفع سمك بوري2 من 40 الى 60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 60 و 100جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها







فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 102جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70جنيه .



تراوح سعر سمك كيلو سمك موسي من 160 الى 270جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 60 جنيها ،سجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 42 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 52 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 220جنيها ، كابوريا من 22 الى 82جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة



تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 370إلى 470 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 260 الى 360جنيها.

تراوحت أسعار الجمبري 2 مابين 170 الى 270جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 70 الى 160جنيها.



يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

