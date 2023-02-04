حبس شخصين سرقا مبلغا ماليًّا من داخل شقة في التجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المساكن بالتجمع الخامس بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المساكن بالتجمع الخامس بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعادة المسروقات.

جاء ذلك، بعد أن تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة مرتكبا الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة تم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المبلغ استغل حيازته لمفتاح الشقة وتمكن من استخراج نسخة منه ، وعقب علمه بخروج المُبلغ صحبة أسرته استعان بشقيقه وتوجها لمحل البلاغ مستقلان سيارة أجرة ملك أحدهما، وتمكنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبالغ المالية وعقب ذلك قاما بإتلاف كالون باب الشقة.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.