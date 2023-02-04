قمة داكار.. وزير الكهرباء : مصر أضاف قدرات تعادل 28 جيجاوات لتلبية الطلب المتزايد .. الموافقة على إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة والانتقال إلى الشبكات الذكية

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء:

الموافقة على إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035

حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة 42٪ بحلول عام 2035

شاكر يجتمع بنظيرته السنغالية لمناقشة التعاون المستقبلي

مصر أضاف قدرات تعادل 28 جيجاوات لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة



شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى القمة الثانية للإتحاد الأفريقي بداكار تحت رعاية رئيس السنغال ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث تم دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية"RECs" والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص .

وشارك الدكتور شاكر في جلسة "الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في أفريقيا"، حيث أوضح الوزير انه تم تحقيق خطط الوصول الشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ بمضاعفة مصر قدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال ٩ سنوات .

وأفاد وزير الكهرباء بأنه وفقًا لآخر تقرير يخص الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة، والذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل: الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ،والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، فإنه طبقاً لإجمالي عدد سكان مصر فإنه كان بالإمكان الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة منذ عدة سنوات، لذلك بدأ قطاع الكهرباء المصري في التحول إلى مصادر للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.

واستعرض وزير الكهرباء الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء المصري بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلي الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، وقد تم ذلك بداية عام 2014.

وأضاف شاكر أن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية - طاقة الرياح - شمسية)، و بحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.

وتمت الموافقة على "إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، حيث ستصل حصة الطاقة المتجددة في مصر من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، حاليًا يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وزير الكهرباء



وأضاف وزير الكهرباء أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية.

وأردف الوزير أنه يتم حالياً التركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء المصري على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، وخلال الفترة (2014 - 2022) تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014.، وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.

واجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع عائشة صوفي غلاديما وزيرة الطاقة السنغالية لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي وآلية مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش القمة الثانية للاتحاد الافريقى بداكار ،حيث استعرض شاكر ماتم من إجراءات لتخطى التحديات التى تواجه مصر فى قطاع الكهرباء ودعم القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي لأهميته فى مجالات التنمية المختلفة .



أشار الوزير إلى الآليات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار ودعم مجالات التنمية المختلفة وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر.



وأكد شاكر على الإهتمام الكبير للتعاون مع الدول الافريقية والاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم والتعاون مع السنغال ونقل الخبرات .



أشادت الوزيرة بالنجاحات التى تمت فى مصر والإهتمام الكبير للتنسيق لتبادل الخبرات وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قد توجه أول أمس إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة فى القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا DFF2 والمنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير فى داكار بالسنغال .

أوضح الدكتور شاكر ان هذه القمة تأتى فى ضوء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) على هامش أجندة الاتحاد الأفريقي 2063

وأكد الدكتور شاكر على حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة .

وأكد وزير الكهرباء أن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية ، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة ، وبدونها لا يمكن تحقيق أى تطور ولا ازدهار للمجتمعات.

وأضاف وزير الكهرباء أن اجتماعات القمة تاتى لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن دعم التحول الاقتصادى والتكامل الإقليمى الأفريقي له الأولوية الأولى فى القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد على دور المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في دعم المبادرات الأفريقية

كما أكد وزير الكهرباء على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، مؤكداً علي أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والعمل .