إعادة الإعمار.. ليبيا تستهدف استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل استقدام ليبيا مليوني عامل من مصر خلال 2024 لإعادة الإعمار، قائلا: إن الفكرة ليست بجديدة، حيث إنه منذ حوالي عامين حدث استقرار سياسي فى ليبيا وكان التفكير الخاص بها هي كيفية إعادة إعمارها.

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن ليبيا تعرف أن العمالة المصرية أصبح لديها كفاءة كبيرة فى مسألة إعمار الدول من خلال تجربتها فى بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي كان تفكير القيادة الليبية فى ذلك الوقت أنه لابد فى الإستعانة بالعمالة المصرية لأنهم الأكثر خبرة وتدريبا فى هذا المجال.

وتابع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه تم التنسيق بين وزير العمل الليبي والمصري وتدخل رؤوساء الوزراء بالدولتين وأقاموا ما يسمي بالربط الإلكتروني بينهم، بحيث يتم التغطية بالعمالة المصرية ولكن عن طريق الحكومات وليست الأفراد، لافتا إلى أن مصر كان لها على الأقل من 3 إلى 4 مليون عامل مصري موجودين فى ليبيا.