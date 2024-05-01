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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة جوية في نيو مكسيكو

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

أفادت شبكة ”فوكس نيوز“ بأن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز «إف – 16» تحطمت بالقرب من قاعدة «هولومان» الجوية في نيو مكسيكو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، "تستجيب طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ والقوات الجوية العسكرية لطائرة مقاتلة من طراز (إف – 16) تحطمت خارج قاعدة هولومان الجوية بالقرب من متنزه وايت ساندز الوطني في نيو مكسيكو".

وأشارت التقارير الأولية إلى أن ملابسات وقوع الحادث ليست واضحة، لكن التقارير تشير إلى أن الطيار خرج بأمان من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وسيتم إجراء تحقيق في الحادث.

وجدير بالذكر أن هذا هو الحادث الثالث لطائرة أمريكية من طراز «إف – 16» خلال الأشهر الستة الماضية.

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