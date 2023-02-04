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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كلاسيك ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وهو ما ابرز ملامحها الجميلة.

مكنت حكاية روليت من مسلسل “فى كل أسبوع حكاية” من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، بعد طرحها بأيام قليلة.


حكاية روليت أحتلت المركز الثالث من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصو watch it، حيث أحتل المركز الأول مسلسل وبينا ميعاد، وأحتل مسلسل جروب العيلة المركز الثاني.

 

May be a close-up of 1 person and indoor
May be a close-up of 1 person and long hair
نجلاء بدر صور نجلاء بدر اطلالات نجلاء بدر

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