عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : التعاون مع رومانيا ممتد منذ 117 عاما والتبادل التجاري يصل لمليار دولار

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع نظيره الروماني

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الروماني نيكولا تشوكا.

وأعرب مدبولي عن سعادته لهذه الزيارة الأولي لرئيس الوزراء منذ ٢٠ عاما، مشيرا أن التعاون بين البلدين ممتد منذ 117 عاما .

وقال مدبولي إن المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا أن تبادل التجاري بين البلدين وصل الي ما يقرب من مليار دولار

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي،/ نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وسيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأوراك بـ90.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 فبراير 2023

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

مدبولي: ناقشنا تصدير المنتجات المصرية إلى رومانيا والتعاون في مجال البتروكيماويات

مرض خطير ينتشر في ألمانيا.. رصد 25 حالة جديدة بكيمنتس والسلطات تستنفر

رئيس وزراء رومانيا يؤكد حرصه على التعاون لتلبية متطلبات مصر من الحبوب

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

صدمة كبرى.. تفشٍ جديد لمرض بألمانيا وطوارئ في السلطات الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان خيالي.. تفاصيل إطلالة زوجة أحمد عصام في حفل زفافها.. شاهد

كارثة.. مضاعفات تحدث للحوامل وتزيد فرص إصابتهن بأمراض القلب

موقف صادم .. سيدة تترك رضيعها على إحدى الشواطئ لسبب غريب

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

فيديو

قصقصوا ريشها| تراجع كبير في أسعار الدواجن في هذا الوقت.. فيديو

يراقب في صمت.. منطاد تجسس صيني يثير أزمة وتحرك أمريكي عاجل |فيديو

ضيع أهم صفقة.. هل تورط سافيو في عدم انضمام سوزا إلى الأهلي

نجوم رفضوا عرض حلقاتهم وأزمة الشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف أسرار برنامجه وفيلمه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ