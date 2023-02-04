مدبولي : التعاون مع رومانيا ممتد منذ 117 عاما والتبادل التجاري يصل لمليار دولار

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الروماني نيكولا تشوكا.

وأعرب مدبولي عن سعادته لهذه الزيارة الأولي لرئيس الوزراء منذ ٢٠ عاما، مشيرا أن التعاون بين البلدين ممتد منذ 117 عاما .

وقال مدبولي إن المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا أن تبادل التجاري بين البلدين وصل الي ما يقرب من مليار دولار

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي،/ نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وسيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.