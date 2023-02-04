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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دهستهم مقطورة.. مصرع يوتيوبران مشهوران في حادث سير مروع

اليوتيوبرز المتوفين
اليوتيوبرز المتوفين

لقى يوتيوبران مشهوران مصرعهما في حادث تصادم مأساوي، اثناء سيرهم بالسيارة، فيما نجا اخر كان بصحبتهم خلال حادث السير المروع.

دهستهم مقطورة

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، لقى كلا من اليوتيوبر كريستوفر شيفر 25 عاما، وياتريك فيريلاس 22 عاما من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مصرعهما بعد اصطدام سيارتهم بمقطورة.

اليوتيوبرز المتوفين

وافادت الصحيفة البريطانية، بأن الحادث المروع الذي أودى بحياة اليوتيوبرين، وقع في بلدة أبر ماكونجي، وهذا مأ اكده المتحدث بمقاطعة ليهاي الأمريكية بشكل رسمي.

لديهم ملايين المتابعين

وأشارت الصحيفة إلى أن اليوتيوبران كانا يتمتعان بشعبية واسعة عبر قناتهما الشهيرة باليوتيوب، حيث كان يتابع هذه القناة حوالي مليون مشترك، وكانت فيديوهاتهم تحصد ملايين المشاهدات، لكونها تعتمد على تلخيص أفلام ومسلسلات الاينميشن.

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وجرى الاعلان عن وفاة اليوتيوبران الشهيران عبر تغريدة بموقع تويتر، من قبل الشخص الناجي من الحادث المروع ، الذي وعد متابعي اليوتوبرين الراحلين بنشر اخر مقطع فيديو لهما قبل وفتهما في الحادث المروع.

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