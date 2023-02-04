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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألف ليلة وليلة.. حفل زفاف السيد الهلالي على سارة فريد بالزقازيق | صور

العروسين
العروسين

في حفل عائلي بهيج، حضره الأهل والأحباب، تم عقد قران وزفاف الدكتورة سارة فريد المعيدة بكلية التجارة جامعة الزقازيق على الدكتور السيد الهلالي المعيد بكلية التجارة بجامعة الزقازيق.


عقد القران الشيخ رمضان عبد المعز، وشهد على العقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.


استقبل المستشار أحمد حبيب والدكتور عمر خليفة المستشار القانوني بشركة P M S لخدمات البترول والدكتور محمد خليفة  المعيد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق قيادات محافظة الشرقية من  رجال القضاء والمستشار ايهاب سرحان رئيس نادي قضاة الشرقية والمستشار سامي عبد الحليم رئيس محكمة جنايات الزقازيق والمستشار سامي عديلة رئيس محكمة جنايات القاهرة والمستشار محمود حمدي رئيس محكمة جنح مستأنف شرم الشيخ والمستشار  وليد الادهم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من القيادات القضائية والأمنية والتنفيذية ورجال الأعمال عبده نصر والمهندس شوقي محمدين وعلاء عبد الحميد النجار رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ومراد رأفت سكرتير عام المحافظة والقس بنيامين امين راعي الكنيسة، واالدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة والدكتور أسامة العراقي وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والدكتور احمد النادي عميد المعهد الأسيوي والدكتورة نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والدكتور محمد حامد ابو العلا وكيل الخدمات الحكومية بشركة جاسكو للبترول وأعضاء مجلس النواب اللواء عبد الله لاشين ومجدي عاشور وعلاء عبدالنبي واحمد البنا وحموده محمد حموده وحاتم عبدالعزيز ونبيل عسكر، رجل الأعمال علي ابوسيد احمد امين العضوية بحزب مستقبل وطن والدكتور احمد الهربيطي والمحاسب محمد فاروق خليفة واساتذة الجامعات.. وتهنئة خاصة من الصحفي محمد الطوخي مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية للعروسين.

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