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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أعراض تدل على اقتراب الإصابة بالسرطان

أعراض سرطان
أعراض سرطان

يعتقد الخبراء أن الكشف والتشخيص المبكر لأعراض السرطان يمكن أن يساعد في علاج أفضل وناجح. لكن لسوء الحظ، لا يتم اكتشاف العديد من أعراض السرطان في المراحل المبكرة وبحلول وقت اكتشافها، يكون الأوان قد فات، وهذا هو السبب الذي يجعل الأطباء والخبراء ينصحون بمراقبة الأعراض البسيطة والخفيفة للسرطان.

إذا تم اكتشاف علامات وأعراض السرطان في مرحلة مبكرة، فيمكن منعها من النمو أو الدخول في المرحلة الأولى أو الثانية من السرطان، ويمكن أن تساعد في العلاج الناجح. 

هناك العديد من أنواع السرطان وأعراض أنواع السرطان المختلفة مختلفة أيضًا، نخبرك ببعض الأعراض المبكرة للسرطان، والتي يجب ألا تتجاهلها حتى عن طريق الخطأ.


الأعراض المبكرة للسرطان

- فقدان الوزن
 

قالت hopkinsmedicine في أحد تقاريرها أنه إذا كنت تفقد الوزن دون أي سبب، فعليك أن تذهب على الفور إلى الطبي،. إذا فقدت 4.5 كجم أو أكثر في أيام قليلة، فيجب أن تكون متيقظًا لأنه في حالات نادرة يمكن أن يكون أول علامة على الإصابة بالسرطان.

أول علامة للسرطان - التعب
 

التعب بعد يوم طويل من العمل شائع، لكن التعب الناتج عن السرطان من نوع مختلف: إذا كنت تشعر دائمًا بالتعب والضعف حتى بعد أخذ قسط كافٍ من الراحة، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان. 

الحمى هي أيضا من أعراض السرطان
 


من الشائع الإصابة بالحمى بسبب أي تغير في الطقس، والذي يمكن أن يكون عرضًا شائعًا لنزلات البرد والإنفلونزا، يتم علاج هذه الأعراض أيضًا في غضون يومين أو ثلاثة أيام، لكن الحمى المتكررة تشير إلى أنك ستكون في قبضة نوع من السرطان. 

تحدث حمى السرطان في الغالب في الليل. إذا لم يكن لديك أي عدوى أو أعراض أخرى وكنت تعاني من حمى مع التعرق، فقد يكون ذلك من أعراض السرطان.

الألم
 

يمكن أن يكون ألم جسمك ناتجًا عن العديد من الأسباب ويتم علاجه أيضًا أثناء الراحة أو تناول الأدوية ، ولكن إذا كنت تعاني من ألم مستمر، فهذه علامة على حدوث خطأ ما في جسمك. يحدث الألم في السرطان لأسباب عديدة مثل - يسبب الورم ضغطًا وألمًا في أجزاء كثيرة من الجسم ، والسرطان يطلق مواد كيميائية تسبب الألم ، وهو الجزء الذي يبدأ منه انتشار الورم الخبيث.

تغير في لون البشرة أو ملمسها
 

 
الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويتأثر بعدة طرق. اليرقان (اصفرار العينين أو الأصابع) هو أحد الأعراض التي قد تشير إلى وجود عدوى أو سرطان محتمل. اتصل بطبيبك إذا لاحظت أي أعراض لليرقان. لا تأخذ الشامات على الجلد برفق ، واستشر الطبيب إذا شعرت بأي تغيير فيها مثل تضخم ، أو ظهور تقرحات ، أو تعدد حدوث ، أو تغير في اللون ، إلخ.

نصائح للوقاية من السرطان
 
وفقًا لـ Mayoclinic ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال الاهتمام بالعديد من الأشياء. بادئ ذي بدء ، إذا شعرت بالأعراض المذكورة أعلاه ، فعليك إجراء الاختبار دون تأخير. بصرف النظر عن هذا ، تجنب استخدام التبغ ، وتناول دائمًا المزيد من الأشياء الصحية مثل الفواكه والخضروات ، وتحكم في الوزن وقابل الطبيب إذا كان أقل أو أكثر ، حاول تجنب أشعة الشمس المباشرة ، واللقاحات مثل Hepatitis B و HPV Get تم تثبيته ، وتجنب النشاط الجنسي غير الآمن واستخدم الإبر واستمر في إجراء الفحوصات الطبية باستمرار.

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