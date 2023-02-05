نشرة المرأة .. أسباب انسداد الشرايين .. أعراض مبكرة للسرطان.. طريقة عمل كبدة الفراخ

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

احترس .. خمسة أسباب لانسداد الأوعية الدموية في البرد



تعتبر حالات النوبة القلبية شائعة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 30 وحتى 20 عامًا هذا المرض المميت ليس فقط نتيجة لارتفاع ضغط الدم ، وعادات الأكل السيئة ونمط الحياة المستقرة ، ولكنه ينجم أيضًا عن التغير في الطقس .



5 أعراض تدل على اقتراب الإصابة بالسرطان

يعتقد الخبراء أن الكشف والتشخيص المبكر لأعراض السرطان يمكن أن يساعد في علاج أفضل وناجح. لكن لسوء الحظ، لا يتم اكتشاف العديد من أعراض السرطان في المراحل المبكرة وبحلول وقت اكتشافها، يكون الأوان قد فات، وهذا هو السبب الذي يجعل الأطباء والخبراء ينصحون بمراقبة الأعراض البسيطة والخفيفة للسرطان



للمبتدئين.. طريقة عمل كبدة فراخ بالفلفل الأخضر

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كبدة فراخ بالفلفل الأخضر للمبتدئين.

مقادير عمل كبدة الفراخ