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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمبتدئين.. طريقة عمل كبدة فراخ بالفلفل الأخضر

كبدة فراخ
كبدة فراخ

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كبدة فراخ بالفلفل الأخضر للمبتدئين. 

مقادير عمل كبدة الفراخ 


كبدة

بصل

فلفل حار

فلفل رومي

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

كمون

زيت

ملح

فلفل أسود

خل

ثوم

زيت زيتون

طريقة تحضير كبدة بالفلفل


- وضع الكبدة داخل إناء يحتوي على الماء والخل الأبيض على النار ثم تقليبها قليلا ورفعها من على النار.

- وضع البصل المقطع على شكل مكعبات وثوم مفروم داخل إناء يحتوي على زيت زيتون على النار.

- إضافة الكبدة  مع إضافة رشة الملح  وفلفل أسود  وكمون وكزبرة وتقليبها جيدا.

- إضافة الفلفل الحار والأخضر الذي تم تقطيعهما مكعبات صغيرة، وتقليبها جيدا حتى النضج وتقدم. 

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