احترس .. خمسة أسباب لانسداد الأوعية الدموية في البرد

تعتبر حالات النوبة القلبية شائعة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 30 وحتى 20 عامًا هذا المرض المميت ليس فقط نتيجة لارتفاع ضغط الدم ، وعادات الأكل السيئة ونمط الحياة المستقرة ، ولكنه ينجم أيضًا عن التغير في الطقس .

وبحسب ما نشره موقع هيلثي فإن معظم الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، توفي ما يقدر بنحو 17.3 مليون شخص في عام 2008 ، وهو ما يمثل ما يقدر بنحو 30 ٪ من جميع الوفيات العالمية ، أي أن حالة واحدة من كل 3 وفيات كانت بسبب أمراض القلب في مثل هذه الحالة ، لتجنب ذلك ، يجب إيلاء اهتمام خاص لبعض الأشياء خلال الأيام الباردة. إلى جانب ذلك ، من المهم أيضًا معرفة سبب زيادة أمراض القلب كثيرًا في هذا الموسم.



الذبحة الصدرية الباردة (ألم في الصدر)



تتكون الشرايين التاجية التي تمد القلب هذا يؤدي إلى الذبحة الصدرية (ألم في الصدر) بسبب انسداد في الإمداد . إذا كان هذا الألم أكثر حدة ، فهناك أيضًا خطر الإصابة بنوبة قلبية.

يرتفع ضغط الدم في الطقس البارد





تنقبض الأوعية الدموية في الطقس البارد. نتيجة لذلك ، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر حتى يصل الدم إلى جميع الأعضاء. وهذا ما يسمى بمشكلة ارتفاع ضغط الدم .

بشكل عام ، يكون كبار السن أكثر عرضة لتفاقم ضغط الدم في الطقس البارد ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والأمراض المرتبطة بالقلب.

يتدهور التوازن الهرموني بسبب الإضاءة الخافتة



في الشتاء تكون النهار قصيرة والليالي طويلة. هذا التغيير في نسبة ضوء النهار وساعات الظلام يسبب اختلال التوازن الهرموني . يتم إفراز الكورتيزول بشكل أقل ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خطر الاصابة بنوبة قلبية بسبب الانفلونزا



تعتبر الأنفلونزا الموسمية نموذجية في أشهر الشتاء ، والالتهاب هو السبب الرئيسي. يمكن أن يتسبب الالتهاب المطول في عدم استقرار الشرايين وانسداد الشرايين التاجية ، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.

في هذه الحالة ، يمكن أن تقلل لقاح الأنفلونزا من هذا الخطر. هو الأكثر فائدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ومرضى القلب.

تناول المزيد والمزيد من النشاط البدني



يقل النشاط البدني في فصل الشتاء. بسبب وجود خطر ارتفاع ضغط الدم. الشتاء هو أيضًا موسم الأعياد والأعياد لمعظم الناس. مثل هؤلاء الناس يأكلون ويشربون دون تفكير ، بسبب زيادة الكوليسترول والسمنة ، وهي عوامل خطر على القلب .





يوصي الخبراء بالحفاظ على الدفء وتجنب التعرض غير الضروري في الطقس البارد والاهتمام بالطعام لمنع الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت بالفعل مريضًا بالقلب ، فقم بإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب القلب. خذ أيضًا الأدوية اللازمة التي أوصى بها طبيبك. بصرف النظر عن هذا ، يجب على جميع مرضى الذبحة الصدرية دائمًا حمل أقراص السوربيتات أو رذاذ النتروجليسرين معهم لأنهم يعملون كمنقذين للحياة في حالة الطوارئ.