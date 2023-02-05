سحر نصر تنعى شريف إسماعيل: تعلمت منه الكثير خلال عملي وزيرة للاستثمار

نعت سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقًا، شريف اسماعيل رئيس الوزراء الأسبق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت سحر نصر: “‎رحم الله الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق.. كان رجلا عظيما مخلصا لوطنه ومتفاني في عمله رغم مرضه.. لقد تعلمت منه الكثير خلال عملي وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في حكومته من عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٨.. أدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته... وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان”.

توفي المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، السبت، عن عمر يناهز 67 عاما.



ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص "الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

والمهندس شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، وتخرج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978.

شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

تقدم باستقالته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

