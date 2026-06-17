ميمي جمال لـ«صدى البلد» شخصية الأم في «ورد على فل وياسمين» تشبه سيدات بسيطة.. وسعيدة بنجاح العمل | حوار

تواصل الفنانة القديرة ميمي جمال تألقها من خلال مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يحقق تفاعلًا واسعًا منذ عرضه على منصة "شاهد"، حيث تقدم خلال الأحداث شخصية والدة "أحلام" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، في إطار اجتماعي إنساني واقعي.

وفي هذا الحوار الخاص، كشفت ميمي جمال كواليس الشخصية، وأسباب حماسها للمشاركة في العمل، ورأيها في ردود فعل الجمهور على المسلسل.

س: في البداية.. حدثينا عن شخصيتك في مسلسل "ورد على فل وياسمين"؟

ج: أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية والدة "أحلام" (صبا مبارك)، وهي سيدة بسيطة تنتمي إلى أسرة من الطبقة المتوسطة، تعيش في أحد الأحياء الشعبية، وتواجه العديد من التحديات والظروف، وهو ما يضيف جانبًا إنسانيًا مؤثرًا للأحداث.

س: ما الذي جذبك لتقديم هذه الشخصية؟

ج: أكثر ما جذبني للشخصية أنها واقعية جدًا وتشبه نماذج كثيرة من الأمهات البسيطات. هي شخصية صادقة ومبهجة بطريقتها الخاصة، تعيش الفرح والحزن بشكل طبيعي، لذلك شعرت أنها قريبة من الناس وستصل إلى الجمهور بسهولة.

س: كيف ترين طبيعة المسلسل؟

ج: المسلسل اجتماعي وإنساني في المقام الأول، ويتناول تفاصيل حياتية واقعية تهم الأسرة، ولذلك استطاع أن يلمس مشاعر الجمهور ويحقق هذا التفاعل الجميل.

س: هل توقعتِ هذا النجاح وردود الفعل الإيجابية؟

ج: الحمد لله، سعيدة جدًا بردود الفعل التي تلقيتها على الشخصية وعلى المسلسل بشكل عام. النجاح الحقيقي بالنسبة لي هو أن يشعر الجمهور بصدق الشخصية ويتفاعل معها، وهذا ما لمسته بالفعل منذ عرض الحلقات الأولى.

س: ماذا يمثل لكِ نجاح "ورد على فل وياسمين"؟

ج: أي عمل يحقق نجاحًا ويسعد الجمهور يمثل لي مصدر سعادة وفخر، خاصة عندما يكون عملًا يحمل رسالة إنسانية واجتماعية مهمة. وأعتقد أن "ورد على فل وياسمين" استطاع أن يقدم قصة قريبة من الناس بكل تفاصيلها.

س: كيف تصفين شخصية الأم التي تقدمينها في العمل؟

ج: أراها نموذجًا للأم البسيطة التي تتحمل المسؤولية وتسعى دائمًا للحفاظ على أسرتها رغم كل الظروف. هي شخصية مليئة بالمشاعر الإنسانية، وهذا ما جعلني أتحمس لها منذ قراءة السيناريو.

س: ما رسالتك للجمهور بعد النجاح الذي حققه المسلسل؟

ج: أشكر الجمهور على محبتهم ودعمهم الكبير، وسعيدة جدًا بكل التعليقات وردود الأفعال التي وصلتني، وأتمنى أن يستمر المسلسل في تحقيق النجاح وأن ينال إعجاب المشاهدين حتى النهاية.

وأكدت ميمي جمال أن الأعمال الاجتماعية الواقعية تظل الأقرب إلى قلب الجمهور، مشيرة إلى أن مسلسل "ورد على فل وياسمين" يقدم حكاية إنسانية صادقة استطاعت أن تلامس الناس، وهو ما انعكس على النجاح الكبير وردود الفعل الإيجابية التي حققها العمل منذ بداية عرضه.