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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاكيت لامع.. رانيا محمود ياسين تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت رانيا محمود ياسين بلوك شتوي، وارتدت جاكيت ورديا لامعا، ونالت تفاعلاً كبيرا من جمهورها عبر التعليقات.

وكانت رانيا محمود ياسين، قالت إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها الفنان محمود ياسين، أن تصوير فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار": "والدي كان يحب فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

وأضافت: “محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر”.

الفنانة رانيا محمود ياسين موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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