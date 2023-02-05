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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. أسوان يتقدم على الداخلية 2-1 بالدوري

الرمادي مدرب أسوان
الرمادي مدرب أسوان

تقدم فريق أسوان بهدفين دون رد على حساب الداخلية في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بالجولة الـ 17 من منافسات الدوري الممتاز .

أحرز أحمد خالد الهدف الأول لأسوان في الدقيقة الأولى وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يعود أسوان للتقدم من جديد عن طريق محمد حمدي زكي في الدقيقة 40 . 

ويخوض أسوان مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع : ميدو مصطفى و أحمد فتحي كاستيلو و إسلام جمال و علي فتحي

خط الوسط :رافائيل إياجوا و عماد فتحي و بلال السيد و أحمد خالد

خط الهجوم : محمد ناجي  و محمد حمدي زكي

بينما يلعب الداخلية بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي وأحمد عبد الرسول و محمد نجيب و عبد العزيز سيد

الوسط: آلان كيامبادي و مؤمن عاطف و علي الزهدي و محمود طلعت 

الهجوم: سمير فكري و مصطفى فوزي

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